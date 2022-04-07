На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты издеваются над местным населением, насилуют детей и совершают мародерство. Из-за таких преступных действий РФ начинают прозревать даже сторонники “русского мира”.

К такому выводу можно прийти после прослушивания перехваченного телефонного разговора, обнародованного Службой безопасности Украины.

Так, СБУ удалось перехватить разговор боевика террористической организации “ДНР”, чье подразделение сейчас находится на территории Херсонской области, и его родственницы, проживающей в селе Тарасовка Запорожской области.

Судя по разговору, под влиянием российской пропаганды женщина имела совершенно другое представление о РФ и была крайне негативно настроена по отношению к Украине. Однако эти иллюзии разбились, когда войска РФ захватили село и начали издеваться над его жителями, в частности, насиловать несовершеннолетних девушек.

– Это ужасно, что творится… Куда мне Соню прятать, если они лезут в дом, и насилуют, и что хотят? Мы им колбасы, мы им пирожки, а что это творится? Ты мне объяснял о “бандеровцах”, я тебе поверила и возненавидела их! А теперь кого мне ненавидеть?! У меня разрушается семья, у меня дети едут куда-то, куда глаза глядят. Они (российские захватчики. – Ред.) залезают в дом, насилуют детей и стреляют в ноги, – рассказала сквозь слезы женщина своему племяннику.

Она добавила, что не знает, как уберечь своих внучек (Соню 14 лет и Александру 10 лет) от глумления россиян.

– Сережа, приезжай сюда и посмотри, что здесь творится!.. Я тебе всегда верила! Ты мне за “бандеровцев” рассказал, я тебе поверила. А теперь что?.. Что же это творится, почему они такие, почему они насилуют детей?.. Они подъезжают и спрашивают парней, где здесь молодые девушки, меняют на солярку. Что это такое? – пожаловалась женщина.

Родственник пытался ее успокоить, а потому посоветовал выехать из села по возможности “куда-то подальше в тыл”, например, в какой-то город.

– Вот как на самом деле выглядит “освобождение” рашистов! Поэтому мы делаем максимум, чтобы освободить нашу землю от этой нечисти, — добавили в СБУ.