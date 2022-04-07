Воины одного из подразделений Объединенных сил успешно атаковали врага в Луганской области и захватили его позиции и оружие.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

По данным военнослужащего с псевдо Феликс, поисково-ударные действия прошли без потерь с нашей стороны, тогда как у врага – по меньшей мере трое раненых.

– Выявили позиции оккупантов на переднем крае. Они стали создавать сплошную линию обороны, вкапываться, укреплять свои позиции. На следующий же день мы решили их выбить оттуда, пока они не закрепились окончательно, – рассказал Феликс.

Украинские защитники нашли на захваченных позициях несколько брошенных противником РПГ, подствольные гранатометы и выстрелы к ним, большое количество патронов к стрелковому оружию разных калибров и документы.

В целом украинским воинам противостояли до двух десятков вражеской пехоты на переднем крае, а также – от трех до четырех десятков оккупантов в резерве.

– Их позиция была важна: они контролировали дорогу, – объяснил Феликс. – Хорошо, что они не умеют воевать. Резервы, которые должны были прийти на помощь, побежали первыми. Скорости им прибавил наш миномет. Передовые позиции сначала отстреливались, но затем забрали раненых и бросились с поля боя вслед за резервом.

Защитник рассказал, что он сам родом из Донбасса.