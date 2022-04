Посольство Латвии в Киеве возобновляет работу

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс на своей официальной странице в Twitter сообщил, что латвийские дипломаты возобновили работу в посольстве Латвии в Киеве.

Также к посту прикреплена фотография с развевающимися флагами Латвии и Украины у посольства в Киеве.

This evening Latvian diplomats resumed their work in the Embassy in #Kyiv, Ambassador will join them after consultations in #Riga. I am very grateful to our diplomats who work in #Ukraine for their dedication and service #StandWithUkraine ???????? ???????? pic.twitter.com/iKAKNQ8bXX

