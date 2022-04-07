В НАТО нет единого мнения о том, как вести себя с РФ после ее агрессии в Украине – NYT

Мнения среди стран-членов НАТО о том, как лучше продолжать выстраивать отношения с Российской Федерацией в условиях российско-украинской войны, разделились.

Об этом со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщает The New York Times.

Как уточняется, НАТО ожидает, что война между Украиной и Россией будет “долгой и болезненной”.

Сообщается, что страны Балтии и Польша настаивают, что необходим полный разрыв отношений с Москвой.

Там считают, что необходимы меры, которые “поставят Россию на колени”, так как у них есть опасения, что все, что Кремль может представить как свою победу, нанесет европейской безопасности серьезный ущерб.

Тем временем Германия, Франция и Турция выступают за продолжение поддержания контактов с Российской Федерацией, в том числе – с нынешним президентом этой страны Владимиром Путиным, даже несмотря на то, что армию РФ обвиняют в военных преступлениях.

Тем временем глава МИД Великобритании Лиз Трасс подчеркнула, что необходимо полное переустройство отношений НАТО с Россией, так как, по ее мнению, основополагающий акт НАТО-РФ является “мертвым”.