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Факты / Украина

В так называемую ДНР: оккупанты насильно вывезли медиков и пациентов одной из больниц Мариуполя

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
мариупіль

Персонал и пациенты городской больницы №4 им. Мацука были принудительно вывезены из Мариуполя на временно оккупированную территорию Украины.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил Мариупольский городской совет.

— В медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться к транспорту оккупантов. Истощенные и напуганные люди были вынуждены выполнить приказы российских террористов, — написано в сообщении.

Что будет дальше с людьми – неизвестно. Ранее уже были подтверждены случаи, когда людей отправляли в депрессивные регионы России, хотя сейчас там других, судя по всему, и нет.

Как отметил городской голова Вадим Бойченко, в настоящее время власть формирует единую базу незаконно депортированных людей для того, чтобы потом вернуть каждого мариупольца в Украину.

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По его словам, есть понимание, что оккупанты насильно вывезли, как минимум, 40 тыс. жителей Мариуполя.

Наша цель — создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа, которую мы ведем в полной координации с Павлом Кириленко председателем Донецкой областной военной администрации, подчеркнул Вадим Бойченко.

Источник: Мариупольский городской совет

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