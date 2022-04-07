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Факты / Украина

Украина может победить Россию, но неизвестно, когда закончится война — Пентагон

Илья Нежигай редактор ленты
Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Министерство обороны США считает, что “невозможно” знать, как долго будет продолжаться война в Украине, если ее не прекратить дипломатическим путем, но при этом Украина может одержать победу в этой войне.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

— Тот факт, что (президент России Владимир Путин, — Ред.) собирается сосредоточиться на меньшей географической территории, безусловно, создает возможность того, что насилие будет продолжаться… Оно может даже усилиться в этой части Украины, — сказал Джон Кирби.

Кирби повторил, что Украина может “абсолютно точно” выиграть войну, что демонстрирует неспособность Владимира Путина достичь своих стратегических целей.

— Мариуполь все еще не взят. Он вывел свои силы из Киева. Он вывел свои силы из Чернигова. Они не взяли Харьков. Они не взяли Николаев на юге… Поэтому я думаю, что доказательство буквально в результатах, которые вы видите каждый день, — сказал Джон Кирби.

Ранее в российском Минобороны заявляли, что планируют сосредоточиться на продолжение войны против Украины в регионе Донбасса.

Украинский президент Владимир Зеленский уточнял, что враг попытается захватить не только восточные регионы, но и те, что находятся на Юге.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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