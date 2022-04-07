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Факты / Украина

Украинские Воздушные силы за сутки уничтожили три цели врага

Илья Нежигай редактор ленты
ворожа авіація фото

Воздушные Силы ВС Украины за 6 апреля уничтожили три вражеских цели в воздухе.

Об этом сообщили в Командовании ВС ВСУ.

— 6 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет, — говорится в сообщении.

Военные сообщили, что, по предварительной информации, самолетом был истребитель-бомбардировщик Су-34.

— Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении, — говорится в сообщении.

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

Накануне Министерство обороны США сообщило о передаче Украине 100 беспилотных летательных аппаратов, действующих как дроны-камикадзе.

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Источник: Командование ВС ВСУ

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