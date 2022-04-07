В Украине с начала войны более 464 детей пострадали: погибли 167, ранения получили 297 детей.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской – 86, Донецкой – 81, Харьковской – 73, Черниговской – 50, Николаевской – 39, Луганской – 32, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

Так, 6 апреля в морг привезли тело 12-летней девочки, которая во время обстрелов в марте сгорела в автомобиле на трассе вблизи с. Ягодное Черниговской области.

Во время оккупации в марте территорий Вышгородского района Киевской области вражеские войска обстреляли население поселка Дымер. Тогда ранение получил ребенок, а его отец погиб на месте.

22 марта 4-летний мальчик получил тяжелые ранения в результате артобстрела Харькова.

Всего в Украине в результате ежедневных бомбардировок и артобстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

Отметим, что эти цифры не окончательны, ведь подсчет усложняют боевые действия.