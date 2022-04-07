В Украине не будут проводить призыв на срочную службу в апреле-июне 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил.

— В 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы и другие военные формирования, — говорится в заявлении Генштаба.

Это связано непосредственно с военной агрессией РФ и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований указом президента Об общей мобилизации.

— Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектование вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет, — подытожили в Генштабе.