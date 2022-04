За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.

Карта боевых действий в Украине Deep State на 6 апреля 2022 года

Условные обозначения на карте:

Красные участки – захвачены российскими войсками.

– захвачены российскими войсками. Синие участки – территории, откуда российские войска были выбиты.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Интерактивная карта боевых действий в Украине на 06.04.2022

Карта боевых действий в Украине

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 6 апреля 2022 года

6 апреля российские военные попали в инфраструктурный объект в городе Казатин Винницкой области.

В настоящее время объемы повреждений выясняются. Известно, что пострадавших нет.

В Днепропетровской области захватчики попали в нефтебазу в Синельниковском районе и склады с горючим на одном из заводов в Новомосковском районе.

Раздались взрывы в районе Радехова во Львовской области.

В Херсонской области бои продолжаются на границах Николаевской и Днепропетровской областей. Большинство населенных пунктов региона остаются на грани гуманитарной катастрофы.

С самого утра на временно оккупированных территориях продолжаются боевые действия.

В результате наступательных действий Вооруженных сил Украины враг потерял контроль над Добрянкой, Нововознесенским и Трудолюбовкой.

Не прекращаются беспорядочные обстрелы жилых районов Харькова.

На Изюмском направлении украинские военные ликвидировали российские танки и вертолет К-52.

Две многоэтажки и девять частных домов получили повреждения после артобстрелов в Луганской области.

Обстреляли захватчики Очеретинскую и Торецкую территориальные общины, а также Марьинку и Авдеевку Донецкой области. Так же в блокаде остается Мариуполь.

Потери россиян в Украине на 6 апреля 2022 года

около 18,6 тыс. личного состава,

684 танка,

1 861 боевая бронированная машина,

332 единицы артиллерийских систем,

107 единиц реактивных систем залпового огня,

55 единиц средств противовоздушной обороны,

150 самолетов,

135 вертолетов,

1 324 единицы автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

96 беспилотников оперативно-тактического уровня,

25 единиц специальной техники,

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Напомним, что ночью 5 апреля силы противовоздушной обороны сбили две российские ракеты в Днепропетровской области.

Две вражеские цели силы ПВО поразили и в Ровенской области.

Около 05.00 прогремели мощные взрывы в Херсонской области.

Два человека погибли от атаки российских захватчиков в Чугуеве Харьковской области.

Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Фото: Генеральный штаб ВСУ