За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.
Карта боевых действий в Украине Deep State на 6 апреля 2022 года
Условные обозначения на карте:
- Красные участки – захвачены российскими войсками.
- Синие участки – территории, откуда российские войска были выбиты.
Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.
Интерактивная карта боевых действий в Украине на 06.04.2022
Карта боевых действий в Украине
Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 6 апреля 2022 года
6 апреля российские военные попали в инфраструктурный объект в городе Казатин Винницкой области.
В настоящее время объемы повреждений выясняются. Известно, что пострадавших нет.
В Днепропетровской области захватчики попали в нефтебазу в Синельниковском районе и склады с горючим на одном из заводов в Новомосковском районе.
Раздались взрывы в районе Радехова во Львовской области.
В Херсонской области бои продолжаются на границах Николаевской и Днепропетровской областей. Большинство населенных пунктов региона остаются на грани гуманитарной катастрофы.
С самого утра на временно оккупированных территориях продолжаются боевые действия.
В результате наступательных действий Вооруженных сил Украины враг потерял контроль над Добрянкой, Нововознесенским и Трудолюбовкой.
Не прекращаются беспорядочные обстрелы жилых районов Харькова.
На Изюмском направлении украинские военные ликвидировали российские танки и вертолет К-52.
Две многоэтажки и девять частных домов получили повреждения после артобстрелов в Луганской области.
Обстреляли захватчики Очеретинскую и Торецкую территориальные общины, а также Марьинку и Авдеевку Донецкой области. Так же в блокаде остается Мариуполь.
Потери россиян в Украине на 6 апреля 2022 года
- около 18,6 тыс. личного состава,
- 684 танка,
- 1 861 боевая бронированная машина,
- 332 единицы артиллерийских систем,
- 107 единиц реактивных систем залпового огня,
- 55 единиц средств противовоздушной обороны,
- 150 самолетов,
- 135 вертолетов,
- 1 324 единицы автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 96 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 25 единиц специальной техники,
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Напомним, что ночью 5 апреля силы противовоздушной обороны сбили две российские ракеты в Днепропетровской области.
Две вражеские цели силы ПВО поразили и в Ровенской области.
Около 05.00 прогремели мощные взрывы в Херсонской области.
Два человека погибли от атаки российских захватчиков в Чугуеве Харьковской области.
Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
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Фото: Генеральный штаб ВСУ