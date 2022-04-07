Враг продвинулся из Изюма в сторону Славянска и Краматорска – Арестович

Вражеские войска продвинулись от Изюма, что в Харьковской области, в сторону Славянска и Краматорска, находящихся в Донецкой области.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Начали поджимать с юга в зону ООС, довольно сильно, и к северу тоже. План по окружению наших войск там пытаются реализовывать во всю… Работает авиация, работает артиллерия, работают ракетные войска, наземная часть все гремит, все наступает. И в принципе на севере они уже немного так продвинулись в сторону Славянска и Краматорска, — сказал он.

Алексей Арестович добавил, что оккупационные силы РФ по этим направлениям имеют количественное преимущество.

— На юге тоже очень сильно поджимают. Посмотрим, что будет. Никто не ожидал, что будет легко. Учитывая, что концентрированное превосходство на данных двух участках: один к восьми, похоже, — сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины при этом отвечают врагу.

— Ребята работают, авиация работает в ответ… Война – они работают по нам, мы работаем в ответ, — сказал Алексей Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что целью российских войск являются не только восточные области, но и юг Украины.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий войны, которую Россия начала против Украины.

Источник: Фейгин Live