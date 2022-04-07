Из девяти направлений, по которым в начале полномасштабной войны в Украине наступали российские войска, в настоящее время осталось 2,5 оперативных направления.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он уточнил, что речь идет о зоне ООС (Операции Объединенных сил), Луганской области и городе Мариуполь.

– Из девяти оперативных направлений, по которым наступал противник в начале войны, осталось 2,5. Это зона ООС, Луганская область, Мариуполь. В Херсонской области, где недавно противник еще пытался наступать, сейчас он находится в обороне, — отметил Арестович.

По его словам, Мариуполь держится, а наиболее ожесточенные бои сейчас происходят на юго-западе Луганской области (города Рубежное, Попасная, Северодонецк).

– Это районы, где наши войска держат оборону, идут в контратаки, останавливают врага в очень сложной обстановке. А также зона ООС, где противник развивает наступление от Изюма на юг в общем направлении на Краматорск и Славянск и пытается атаковать по линии Угледар-Марьинка. Это попытка окружить наши войска, но я думаю, что эта попытка окажется бесполезной. Слишком неблагоприятная обстановка для противника, хотя легко не будет, — подчеркнул Арестович.

Он рассказал, что путинские войска возобновили наступление в Мариуполе. Киев оказывает защитникам Мариуполя всю возможную в этой ситуации помощь.

– Наши войска держатся, ведь как бы тяжело им там ни было, “большая земля”, то есть правительство Украины, военно-политическое руководство Украины, оказывает соответствующую помощь защитникам Мариуполя, жителям Мариуполя — такую, какую могут в данной оперативной обстановке, — заверил Арестович.

Он также рассказал, что украинские Воздушные силы продолжают уничтожать беспилотники, самолеты, вертолеты и крылатые ракеты врага. В частности, недавно украинские десантники в Харьковской области с помощью ПТРК Стугна уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

По состоянию на 7 апреля также уничтожены 111 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

– Резкое увеличение количества уничтоженных беспилотников показывает, что противник опасается применять авиацию, особенно армейскую, то есть вертолеты непосредственной поддержки своих войск на поле боя. Он сосредоточил основные усилия своей авиации преимущественно в зоне ООС, потому что на остальной территории Украины ее сбивают наши Воздушные силы, — объяснил такие цифры Арестович.

По данным Генерального штаба ВСУ, за время полномасштабной войны в Украине войска РФ потеряли ориентировочно 18,9 тыс. личного состава.

Только 6 апреля украинские военные уничтожили 14 вражеских танков, 30 боевых бронированных машин, 34 единицы автомобильной техники, одну единицу реактивных систем залпового огня и сбили 15 российских беспилотников.