За прошедшие сутки войска РФ потеряли еще около 100 солдат в полномасштабной войне в Украине. Всего с конца февраля потери личного состава вражеских войск достигли 19 тыс. человек.
Обновленные данные о потерях врага обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, общие боевые потери путинских войск в войне в Украине с 24 февраля по 8 апреля ориентировочно составили:
• около 19 тыс. человек личного состава (за сутки потери врага выросли еще примерно на 100 человек);
• 700 танков (+2 за сутки);
• 1 891 боевая бронированная машина;
• 333 артиллерийские системы (+1 за сутки);
• 108 РСЗО – реактивных систем залпового огня;
• 55 единиц средств ПВО;
• 150 самолетов;
• 135 вертолетов;
• 1 361 единица автомобильной техники (+3 за сутки);
• 7 кораблей / катеров;
• 76 цистерн с ГСМ;
• 112 БПЛА оперативно-тактического уровня (+1 за сутки);
• 25 единиц специальной техники;
• 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.
Данные о потерях войск РФ постоянно уточняются, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий на территории Украины.
По данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики продолжают готовиться к наступлению на востоке Украины. Свои основные усилия враг сосредотачивает на захвате Мариуполя и ведении наступления в районе города Изюм.
Все еще возможны ракетные и авиаудары с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ