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Факты / Украина

Около 19 тыс. человек и 150 самолетов: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ

Юлия Соколова редактор ленты
Танк РФ

За прошедшие сутки войска РФ потеряли еще около 100 солдат в полномасштабной войне в Украине. Всего с конца февраля потери личного состава вражеских войск достигли 19 тыс. человек.

Обновленные данные о потерях врага обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери путинских войск в войне в Украине с 24 февраля по 8 апреля ориентировочно составили:

• около 19 тыс. человек личного состава (за сутки потери врага выросли еще примерно на 100 человек);

• 700 танков (+2 за сутки);

• 1 891 боевая бронированная машина;

• 333 артиллерийские системы (+1 за сутки);

• 108 РСЗО – реактивных систем залпового огня;

• 55 единиц средств ПВО;

• 150 самолетов;

• 135 вертолетов;

• 1 361 единица автомобильной техники (+3 за сутки);

• 7 кораблей / катеров;

• 76 цистерн с ГСМ;

• 112 БПЛА оперативно-тактического уровня (+1 за сутки);

• 25 единиц специальной техники;

• 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Данные о потерях войск РФ постоянно уточняются, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий на территории Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики продолжают готовиться к наступлению на востоке Украины. Свои основные усилия враг сосредотачивает на захвате Мариуполя и ведении наступления в районе города Изюм.

Все еще возможны ракетные и авиаудары с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

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Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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