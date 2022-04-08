Мужчин, которые незаконно выехали, будут ловить при возвращении в Украину — СНБО

Мужчин, выехавших из Украины во время полномасштабного вторжения РФ, на обратном пути проверять, законен ли был выезд.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона. Он обратил внимание, что все граждане Украины, которые выезжали из страны — зафиксированы.

— Когда кто-то будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно, — отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что все, кто выехал после начала войны, и кто будет возвращаться в Украину, должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.

Так, граждане, выезжавшие в “командировки”, должны иметь отдельный документ от пограничников.