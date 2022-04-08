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Факты / Украина

Мужчин, которые незаконно выехали, будут ловить при возвращении в Украину — СНБО

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Олексій Данілов

Мужчин, выехавших из Украины во время полномасштабного вторжения РФ, на обратном пути проверять, законен ли был выезд.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона. Он обратил внимание, что все граждане Украины, которые выезжали из страны — зафиксированы.

— Когда кто-то будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно, — отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что все, кто выехал после начала войны, и кто будет возвращаться в Украину, должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.

Так, граждане, выезжавшие в “командировки”, должны иметь отдельный документ от пограничников.

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Фото: УНИАН

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