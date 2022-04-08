Полномасштабная война с путинскими захватчиками длится более 40 дней. В условиях военного положения в Украине продолжается мобилизация.

Согласно нормам украинского законодательства, мобилизация происходит в четыре волны, однако остаются категории граждан, которые не подлежат мобилизации в Украине.

Кто не подлежит призыву в ходе мобилизации

Граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях.

Граждане, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.

Также не привлекаются к мобилизации мужчины и женщины, которые являются родителями и занимаются воспитанием детей.

Многодетные мужчины и женщины. Речь идет о родителях, на воспитании которых — трое и более несовершеннолетних детей.

Одинокие отцы и матери, воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Не подлежат призыву на военную службу родители, на воспитании которых:

Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А.

Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы.

Совершеннолетний (18 — 23 лет) ребенок с инвалидностью I или II группы.

Отдельно определяются категории государственных служащих, не подлежащих призыву.

В частности, речь идет о депутатах Верховной Рады Украины и АР Крым, работниках правоохранительных структур (поскольку они уже привлечены к обороне страны), а также антикоррупционных органов.