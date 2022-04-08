Мы все ближе! Заявку Украины о вступлении в ЕС подадут этим летом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что уже этим летом заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский Совет.

– Мы все ближе к ЕС. Нужно раньше, мы сделаем все, чтобы ускорить этот процесс. Мы точно не остановимся, Украина будет в Европейском Союзе. Наш народ это заслужил, как никто другой. Это дело доведем до конца, — написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Напомним, что сейчас госпожа Урсула фон дер Ляен находится с визитом в Украине. Она увидела своими глазами последствия российской агрессии в Буче.

Источник: Андрей Ермак