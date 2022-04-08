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Факты / Украина

На Харьковщине российские военные пытали и подожгли трех человек

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
На Харьковщине российские военные пытали и подожгли трех человек

В Гусаровке на Харьковщине российские захватчики пытали и сожгли трех местных жителей.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. По данным следствия, российские военные во время оккупации с. Гусаровка Изюмского района пытали и после этого подожгли трех местных жителей.

— Чтобы замести следы следов своих преступлений, военные РФ накрыли их тела перед поджогом шин от автомобиля. После освобождения села от российских захватчиков 7 апреля 2022 года в подвале одного из домов найдены сожженные части тел трех человек, — отметили в прокуратуре.

Изюмское райуправление полиции ГУ НП в Харьковской области под процессуальным руководством окружной прокуратуры уже начало досудебное расследование пыток и последующего поджога трех местных жителей российскими захватчиками.

Также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 348 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством) УК Украины.

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Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

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