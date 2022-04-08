На Херсонщине российские захватчики изнасиловали беременную 16-летнюю девушку и 78-летнюю бабушку. Также враги расстреляли лодку, которой хотели эвакуироваться люди.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в социальных сетях.

— Есть новости, от которых кровь стынет в жилах. Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении, — отметил он.

Также Вилкул рассказал, что 7 апреля на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха Рассвет в Марьянском Криворожском районе россияне расстреляли лодку, которая плыла со стороны Первомайки Херсонской области. Люди хотели эвакуироваться из оккупированной части Херсонской области.

— Расстреляли на воде Градами. На расстоянии 70 метров от берега. В лодке было 14 человек. Трое детей и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. 13-летний ребенок умер чуть позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки, — добавил он.

Вилкул считает, что оккупанты знали, что там мирные люди, но расстреляли их ракетами.

В то же время ВСУ успешно борются с врагом на дальних подступах к Кривому Рогу. Однако в черте города упали обломки вражеской ракеты, в результате чего один человек повредил ногу.

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Источник: Александр Вилкул