Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что российские оккупационные войска попросту стирают город Попасная с лица земли.

Об этом Гайдай сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, вчера с самого утра продолжались мощные обстрелы Попасной. Причем враг обстреливает всем, чем может: минами, артиллерией, наносит авиаудары.

– Трудно передать словами, но если даже быть рядом с Попасной, где-то на трассе, то четко видно и понятно, что Попасную просто забрасывают минами, артиллерией – это и Град, и Смерч, и Ураганы. Авиация бомбит. Они просто стирают все там с лица земли, – сказал Гайдай.

Глава ОВА считает, что оккупантам совсем не нужен этот город – на самом деле им нужно будет просто беспрепятственно пройти по этой территории, чтобы идти в наступление.

– Я могу сказать со всей ответственностью – оркам не нужна Луганская область, луганские города вообще. Им нужна галочка на географической границе Луганской области, — отмечает Сергей Гайдай.

Кроме того, оккупанты игнорируют все попытки местных властей организовать эвакуацию населения. К тому же, продолжают обстрелы тех территорий, где согласовывали гуманитарные коридоры.

Вчера утром в Луганской области российские военные обстреляли жилые дома в Горском и Попасной, а днем ​​сосредоточили свои усилия на Рубежном, вечером – на Лисичанске.

Фото: Сергей Гайдай — глава ОВА