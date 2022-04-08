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Факты / Украина

Оккупанты забрали себе весь гуманитарный груз для Мелитополя — мэр

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты забрали себе весь гуманитарный груз для Мелитополя — мэр

Российские оккупанты, угрожая водителям, А забрали себе все автобусы и фуры с гуманитарным грузом для мелитопольцев.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

По его словам, в гуманитарном грузе были лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Кроме того, люди не могут выехать из Мелитополя.

Глава города заявил, что согласно Женевским конвенциям, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста — он взял письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор.

– Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнили. Случай с гуманитарной помощью для Мелитополя – яркий пример для всего цивилизованного мира того, что обещания России, даже перед международными организациями, ничего не стоят, – подчеркнул Иван Федоров.

Он заверил, что, несмотря на такие неудачи, все равно продолжит бороться за Мелитопольский край.

Ранее мэр Мелитополя Иван Фёдоров заявил, что в городе некоторые главы ОСМД пошли на сотрудничество с оккупантами и предоставляют им перечень квартир, из которых уехали владельцы.

23 марта мэр Иван Федоров рассказал, что ситуация в Мелитополе очень тяжелая – есть большие проблемы с поставкой продовольствия, медикаментов, топлива.

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