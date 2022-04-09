Более 80% военных некоторых подразделений РФ больше не хотят воевать в Украине – Минобороны

Минобороны Украины сообщает, что более 80% личного состава некоторых подразделений РФ, задействованных в войне, не желают участвовать в дальнейших боевых действиях.

Сообщается, что агрессоры продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины: они уничтожают инфраструктуру украинских населенных пунктов, бьют по железнодорожным узлам и путям, станциям, местам эвакуации мирного населения и жилым кварталам.

В то же время захватчики столкнулись с серьезной проблемой комплектации подразделений, которые понесли потери в Украине.

Противник продолжает наращивать группировку войск на Донецком и Таврическом направлениях, безуспешно пытается наступать в направлении Северодонецка и Попасной.

В то же время на Южнобужском направлении агрессор вел боевые действия в районе Александровки и пытался осуществлять огневое влияние с целью нанести поражения подразделениям Вооруженных сил Украины в указанном районе; цели он не достиг.

На Слобожанском направлении РФ продолжила блокировать Харьков: обстреливала артиллерией жилые кварталы, используя, в том числе, реактивные системы залпового огня и минометы большого калибра.

В то же время оккупантам пришлось полностью вывести свои подразделения из Сумской области в РФ.

Командиры воинских частей запретили россиянам, у которых истекли сроки контрактов, увольняться вплоть до окончания войны.

– На временно занятых территориях враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, совершая противоправные действия в отношении гражданского населения, в том числе ограбление помещений, угон транспортных средств и задержание граждан Украины, – говорится в оперативной информации.

Минобороны также сообщает, что оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, которые выехали в течение января-февраля 2022 года в РФ.

В соответствии с указаниями местных администраций, граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после двух месяцев пребывания на территории России.