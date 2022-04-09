Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир

Более 80% военных некоторых подразделений РФ больше не хотят воевать в Украине – Минобороны

Анастасия Гевко редактор ленты
Міноборони України

Минобороны Украины сообщает, что более 80% личного состава некоторых подразделений РФ, задействованных в войне, не желают участвовать в дальнейших боевых действиях.

Сообщается, что агрессоры продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины: они уничтожают инфраструктуру украинских населенных пунктов, бьют по железнодорожным узлам и путям, станциям, местам эвакуации мирного населения и жилым кварталам.

В то же время захватчики столкнулись с серьезной проблемой комплектации подразделений, которые понесли потери в Украине.

Противник продолжает наращивать группировку войск на Донецком и Таврическом направлениях, безуспешно пытается наступать в направлении Северодонецка и Попасной.

В то же время на Южнобужском направлении агрессор вел боевые действия в районе Александровки и пытался осуществлять огневое влияние с целью нанести поражения подразделениям Вооруженных сил Украины в указанном районе; цели он не достиг.

На Слобожанском направлении РФ продолжила блокировать Харьков: обстреливала артиллерией жилые кварталы, используя, в том числе, реактивные системы залпового огня и минометы большого калибра.

В то же время оккупантам пришлось полностью вывести свои подразделения из Сумской области в РФ.

Командиры воинских частей запретили россиянам, у которых истекли сроки контрактов, увольняться вплоть до окончания войны.

– На временно занятых территориях враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, совершая противоправные действия в отношении гражданского населения, в том числе ограбление помещений, угон транспортных средств и задержание граждан Украины, – говорится в оперативной информации.

Минобороны также сообщает, что оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, которые выехали в течение января-февраля 2022 года в РФ. 

В соответствии с указаниями местных администраций, граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после двух месяцев пребывания на территории России.

– Силы обороны Украины успешно отражают атаки противника по всем направлениям, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки, – резюмировали в сообщении.

Читайте
Удар по вокзалу в Краматорске и исключение России из ООН: что происходит на 44-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка