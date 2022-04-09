Член парламента Британии Лайла Моран сообщила, что ее коллеги призывают к признанию президента России Владимира Путина, а также армии РФ – террористами.

В британском парламенте хотят возглавить процесс по выдаче международного ордера на арест российского президента.

– Путин и его армия убивают ни в чем невинных украинцев. Те санкции, которые мы ввели, были крайне необходимы, но мы не можем останавливаться на достигнутом, пока массово убивают украинцев, – цитирует Моран Guildhall.

По ее словам, Британия обязана возглавить призывы к Международному криминальному суду для того, чтобы было вынесено решение о задержании Путина.

– Пора обращаться с путинской армией и наемниками так, как мы относимся к террористам, используя соответствующие постановления правительства Британии. Мы должны возглавить призывы к Международному уголовному суду по выдаче международного ордера на арест Путина, – подчеркнула она.

Напомним, 46 странов-членов ЮНЕСКО решили бойкотировать заседание Комитета всемирного наследия, пока его возглавляет РФ.

Источник: Guildhall