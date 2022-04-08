В Буче началась эксгумация тел, которые были захоронены в братской могиле. Как уточняется, эти люди погибли во время оккупации Бучи российскими захватчиками.

– Достали и осмотрели уже 18 тел. Есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 – с огнестрельными, а 2 – с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали. Для нас это еще очередная история драмы, не только военных преступлений, но и преступлений против гражданских, – цитируют вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину в пресс-службе Бучанского горсовета.

Сообщается, что на месте работают эксперты, следователи также опрашивают свидетелей.

Мэр города Анатолий Федорук уточнил, что каждого погибшего собираются идентифицировать и похоронить индивидуально на местном кладбище в специально определенном для этого секторе.

– Сейчас специалисты работают на местах происшествия, опрашивают очевидцев, свидетелей, чтобы задокументировать каждое преступление рашистов, – сообщили в пресс-службе горсовета.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отмечает, что большая могила находится прямо возле церкви.

Коммунальщики хоронили там жертв военных преступлений, которые погибли в результате действий российских агрессоров.

– Примерно здесь 67 тел. Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. У тех, кого достали, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты. Часть погибших были с документами, остальных же придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК, – написала Венедиктова у себя в Facebook.

По ее словам, далее ожидается кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого.