Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

В Буче началась эксгумация тел, захороненных в братской могиле под церковью

Анастасия Гевко редактор ленты
В Буче началась эксгумация тел, захороненных в братской могиле под церковью

В Буче началась эксгумация тел, которые были захоронены в братской могиле. Как уточняется, эти люди погибли во время оккупации Бучи российскими захватчиками.

– Достали и осмотрели уже 18 тел. Есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 – с огнестрельными, а 2 – с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали. Для нас это еще очередная история драмы, не только военных преступлений, но и преступлений против гражданских, – цитируют вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину в пресс-службе Бучанского горсовета.

Сообщается, что на месте работают эксперты, следователи также опрашивают свидетелей.

Мэр города Анатолий Федорук уточнил, что каждого погибшего собираются идентифицировать и похоронить индивидуально на местном кладбище в специально определенном для этого секторе.

– Сейчас специалисты работают на местах происшествия, опрашивают очевидцев, свидетелей, чтобы задокументировать каждое преступление рашистов, – сообщили в пресс-службе горсовета.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отмечает, что большая могила находится прямо возле церкви.

Коммунальщики хоронили там жертв военных преступлений, которые погибли в результате действий российских агрессоров.

– Примерно здесь 67 тел. Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. У тех, кого достали, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты. Часть погибших были с документами, остальных же придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК, – написала Венедиктова у себя в Facebook.

По ее словам, далее ожидается кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого. 

– У нас уже есть свидетели того, как этих гражданских лиц рашисты убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой “денацификации”, а проще говоря, уничтожения украинцев. У нас уже 100 страниц данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи. Наша задача максимум — установить каждого, кто нажимал на курок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие, – резюмировала Генпрокурор.

Читайте
Удар по вокзалу в Краматорске и исключение России из ООН: что происходит на 44-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка