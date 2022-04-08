Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Украина получила от Европейского Союза грант на сумму €120 млн

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Украина получила от Европейского Союза грант на сумму €120 млн

Европейская Комиссия предоставила Украине грант в размере €120 млн в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Украине, объявленной 24 января.

Как сообщили в Минфине, эти средства предоставили Украине на безвозмездной и безвозвратной основе.

— Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, в частности, за глубокое понимание сложившейся в Украине ситуации, и оперативность в принятии решений, — заявил министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине объяснили, что €120 млн грантовой помощи будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства, в частности, связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.

На днях глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС предоставит Украине €500 млн на вооружение. Также он напомнил, что ЕС уже согласовал пакет в размере €1 млрд для предоставления оружия Украине.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Минфин

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка