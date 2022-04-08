Украина получила от Европейского Союза грант на сумму €120 млн

Европейская Комиссия предоставила Украине грант в размере €120 млн в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Украине, объявленной 24 января.

Как сообщили в Минфине, эти средства предоставили Украине на безвозмездной и безвозвратной основе.

— Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, в частности, за глубокое понимание сложившейся в Украине ситуации, и оперативность в принятии решений, — заявил министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине объяснили, что €120 млн грантовой помощи будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства, в частности, связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.

На днях глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС предоставит Украине €500 млн на вооружение. Также он напомнил, что ЕС уже согласовал пакет в размере €1 млрд для предоставления оружия Украине.