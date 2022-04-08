Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир

Украина освобождается от российских захватчиков: карта британской разведки

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина освобождается от российских захватчиков: карта британской разведки

Разведка Великобритании показала на карте, какой стала расстановка сил в Украине по состоянию на 8 апреля.

В частности, согласно ее данным, север страны полностью очищен от оккупантов из Российской Федерации, тогда как на юге и востоке страны продолжаются бои между украинскими и российскими войсками. 

РФ все еще контролирует часть территории Украины.

В Минобороны Британии отметили, что незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается. Там сообщили, что показывают свежую карту территорий, которые оккупированы и за которые ведутся бои.

Отметим, что за прошедшую неделю полностью освобождены от рашистов Киевская, Черниговская, Житомирская и Сумская области.

На карте британской разведки от 2 апреля появились метки, обозначающие, что украинские войска пошли в контрнаступление. В этот же день Киевскую область полностью освободили от российских захватчиков.

Войска РФ также ушли из Житомирской и Черниговской областей, позднее – и из Сумской области, которая еще 7 апреля обозначалась как спорная.

Читайте
Удар по вокзалу в Краматорске и исключение России из ООН: что происходит на 44-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка