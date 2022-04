Украина освобождается от российских захватчиков: карта британской разведки

Разведка Великобритании показала на карте, какой стала расстановка сил в Украине по состоянию на 8 апреля.

В частности, согласно ее данным, север страны полностью очищен от оккупантов из Российской Федерации, тогда как на юге и востоке страны продолжаются бои между украинскими и российскими войсками.

РФ все еще контролирует часть территории Украины.

В Минобороны Британии отметили, что незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается. Там сообщили, что показывают свежую карту территорий, которые оккупированы и за которые ведутся бои.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 08 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/gX8YcJAbmx

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 8, 2022