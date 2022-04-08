Украина освобождается от российских захватчиков: карта британской разведки

Разведка Великобритании показала на карте, какой стала расстановка сил в Украине по состоянию на 8 апреля.

В частности, согласно ее данным, север страны полностью очищен от оккупантов из Российской Федерации, тогда как на юге и востоке страны продолжаются бои между украинскими и российскими войсками.

РФ все еще контролирует часть территории Украины.

В Минобороны Британии отметили, что незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается. Там сообщили, что показывают свежую карту территорий, которые оккупированы и за которые ведутся бои.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 08 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/gX8YcJAbmx ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/CKA9HQvIAL — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 8, 2022

Отметим, что за прошедшую неделю полностью освобождены от рашистов Киевская, Черниговская, Житомирская и Сумская области.

На карте британской разведки от 2 апреля появились метки, обозначающие, что украинские войска пошли в контрнаступление. В этот же день Киевскую область полностью освободили от российских захватчиков.

Войска РФ также ушли из Житомирской и Черниговской областей, позднее – и из Сумской области, которая еще 7 апреля обозначалась как спорная.