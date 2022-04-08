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Факты / Украина

Карта боевых действий в Украине на 08.04.2022: где идут бои (онлайн)

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена російська техніка

За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.

Карта боевых действий в Украине Deep State на 8 апреля 2022 года

Условные обозначения на карте:

  • Красные участки – захвачены российскими войсками.
  • Синие участки – территории, откуда российские войска были выбиты.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Интерактивная карта боевых действий в Украине на 08.04.2022

Карта боевых действий в Украине

Карта 7 квітня

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 8 апреля 2022 года

По данным Генштаба на утро 8 апреля оккупанты сосредоточили свои усилия, чтобы захватить Попасную, Нижнее, Новотошковское, Золотое, Боровское и Рубежное, они также пытаются установить контроль в Мариуполе и продолжают блокировать Харьков.

На Харьковском направлении для предотвращения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, в том числе с применением реактивных систем залпового огня на Донбассе и в Харьковской области.

За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, 10 единиц бронированной и 11 автомобильной техники врага.

Напомним, 7 апреля враг обстреливал жилые районы Харькова. Не удалось оккупантам войти в Новотошковское Луганской области. Также российские террористы обстреляли Градами Херсонскую область. Люди самостоятельно пытались покинуть оккупированные деревни. Больше всего в гуманитарной помощи и эвакуации нуждаются жители Бериславского района и сел на границе с Николаевской областью.

Потери россиян в Украине на 7 апреля 2022 года

  • около 18,9 тыс. личного состава,
  • 698 танков,
  • 1 891 боевая бронированная машина,
  • 332 единицы артиллерийских систем,
  • 108 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 55 единиц средств противовоздушной обороны,
  • 150 самолетов,
  • 135 вертолетов,
  • 1 358 единиц автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
  • 111 беспилотников оперативно-тактического уровня,
  • 25 единиц специальной техники,
  • четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Карта бойових дій в Україні 6 квітня 2022

Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Читайте: Карта воздушных тревог в Украине - онлайн

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