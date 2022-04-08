За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.
Карта боевых действий в Украине Deep State на 8 апреля 2022 года
Условные обозначения на карте:
- Красные участки – захвачены российскими войсками.
- Синие участки – территории, откуда российские войска были выбиты.
Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.
Интерактивная карта боевых действий в Украине на 08.04.2022
Карта боевых действий в Украине
Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 8 апреля 2022 года
По данным Генштаба на утро 8 апреля оккупанты сосредоточили свои усилия, чтобы захватить Попасную, Нижнее, Новотошковское, Золотое, Боровское и Рубежное, они также пытаются установить контроль в Мариуполе и продолжают блокировать Харьков.
На Харьковском направлении для предотвращения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.
Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, в том числе с применением реактивных систем залпового огня на Донбассе и в Харьковской области.
За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, 10 единиц бронированной и 11 автомобильной техники врага.
Напомним, 7 апреля враг обстреливал жилые районы Харькова. Не удалось оккупантам войти в Новотошковское Луганской области. Также российские террористы обстреляли Градами Херсонскую область. Люди самостоятельно пытались покинуть оккупированные деревни. Больше всего в гуманитарной помощи и эвакуации нуждаются жители Бериславского района и сел на границе с Николаевской областью.
Потери россиян в Украине на 7 апреля 2022 года
- около 18,9 тыс. личного состава,
- 698 танков,
- 1 891 боевая бронированная машина,
- 332 единицы артиллерийских систем,
- 108 единиц реактивных систем залпового огня,
- 55 единиц средств противовоздушной обороны,
- 150 самолетов,
- 135 вертолетов,
- 1 358 единиц автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 111 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 25 единиц специальной техники,
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Генеральный штаб ВСУ