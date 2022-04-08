Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир

Войска РФ нанесли несколько ударов на Одесчине, есть погибшие и раненые

Анастасия Гевко редактор ленты
Максим Марченко

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что российские агрессоры нанесли несколько ударов возле Одессы, в результате одного из них есть погибшие и раненые.

– Вчера ночью враг нанес удар из берегового ракетного комплекса Бастион по селу Красноселка нашей области, к сожалению, есть раненые и погибшие. Повреждены объекты инфраструктуры. Также сегодня враг нанес ракетный удар неподалеку от Одессы, к счастью, пострадавших нет, – сообщил Максим Марченко в видеообращении, опубликованном на его канале в Telegram в пятницу, 8 апреля.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что идет полномасштабной войной в Украину.

Читайте
Удар по вокзалу в Краматорске и исключение России из ООН: что происходит на 44-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка