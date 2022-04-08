Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что российские агрессоры нанесли несколько ударов возле Одессы, в результате одного из них есть погибшие и раненые.

– Вчера ночью враг нанес удар из берегового ракетного комплекса Бастион по селу Красноселка нашей области, к сожалению, есть раненые и погибшие. Повреждены объекты инфраструктуры. Также сегодня враг нанес ракетный удар неподалеку от Одессы, к счастью, пострадавших нет, – сообщил Максим Марченко в видеообращении, опубликованном на его канале в Telegram в пятницу, 8 апреля.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что идет полномасштабной войной в Украину.