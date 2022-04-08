ВС Беларуси все еще могут привлечь к агрессии РФ против Украины – Минобороны

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник утверждает, что вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к войне России против Украины остается.

Также, по его словам, сохраняется высокая вероятность нанесения по Украине ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси.

– Определенные подразделения продолжают выполнять задания по прикрытию участка украинско-белорусской границы, – отметил он на брифинге в Киеве 8 апреля.

По данным спикера, продолжается перемещение подразделений восточного военного округа с территории Беларуси в Россию.