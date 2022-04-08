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Факты / Украина

ВС Беларуси все еще могут привлечь к агрессии РФ против Украины – Минобороны

Анастасия Гевко редактор ленты
ВС Беларуси все еще могут привлечь к агрессии РФ против Украины – Минобороны

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник утверждает, что вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к войне России против Украины остается.

Также, по его словам, сохраняется высокая вероятность нанесения по Украине ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси.

– Определенные подразделения продолжают выполнять задания по прикрытию участка украинско-белорусской границы, – отметил он на брифинге в Киеве 8 апреля.

По данным спикера, продолжается перемещение подразделений восточного военного округа с территории Беларуси в Россию.

– Отдельные подразделения вооруженных сил России, которые были выведены с Полесского операционного района, на данный момент находятся на территории Беларуси. Ожидается перемещение подразделения восточного военного округа в Белгородскую область после возобновления их боеспособности. В то же время противник оставляет часть сил и средств на территории Беларуси для ведения демонстрационных действий, – перечислил Мотузяник.

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