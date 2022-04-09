Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 9 апреля ориентировочно составляют около 19 100 человек личного состава.
Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также Россия уже потеряла 705 танков и 1 895 боевых бронированных машин.
Другие боевые потери РФ в войне против Украины:
- артиллерийские системы – 335;
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 108;
- средства противовоздушной обороны (ПВО) – 55;
- самолеты – 151;
- вертолеты – 136;
- автомобильная техника – 1 363;
- корабли/катера – 7;
- цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;
- беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 112;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Как подчеркивают в Генштабе, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Широкомасштабная война России против Украины длится уже 45-й день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, обстреливать жилые дома, школы, другую инфраструктуру и убивать мирное население.