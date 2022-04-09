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Факты / Украина

Около 19,1 тыс. человек и более 700 танков: обновленные потери войск РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Около 19,1 тыс. человек и более 700 танков: обновленные потери войск РФ

Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 9 апреля ориентировочно составляют около 19 100 человек личного состава.

Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также Россия уже потеряла 705 танков и 1 895 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери РФ в войне против Украины:

  • артиллерийские системы – 335;
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 108;
  • средства противовоздушной обороны (ПВО) – 55;
  • самолеты – 151;
  • вертолеты – 136;
  • автомобильная техника – 1 363;
  • корабли/катера – 7;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;
  • беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 112;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Как подчеркивают в Генштабе, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 45-й день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, обстреливать жилые дома, школы, другую инфраструктуру и убивать мирное население.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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