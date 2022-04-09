Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 9 апреля ориентировочно составляют около 19 100 человек личного состава.

Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также Россия уже потеряла 705 танков и 1 895 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери РФ в войне против Украины:

артиллерийские системы – 335;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 108;

средства противовоздушной обороны (ПВО) – 55;

самолеты – 151;

вертолеты – 136;

автомобильная техника – 1 363;

корабли/катера – 7;

цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;

беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 112;

специальная техника – 25;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Как подчеркивают в Генштабе, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 45-й день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, обстреливать жилые дома, школы, другую инфраструктуру и убивать мирное население.