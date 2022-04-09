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Факты / Украина

Будьте с Украиной! Зеленский обратился к участникам акции #StandUpForUkraine

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський

За 45 дней противостояния российской агрессии смелость украинцев объединила весь демократический мир, но Украине нужна помощь, чтобы остановить РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам глобальной акции #StandUpForUkraine, которая проходит в Польше.

– Я хочу, чтобы смелость украинцев была доступна всем на земле. Как мы защищаемся от самой большой тирании в мире, так и все люди на земле должны быть более смелыми, чтобы противостоять этой тирании, вынудить Россию искать мир, заставить российских военных и их командиров понести ответственность за все совершенные преступления против украинцев, — сказал он в видеообращении.

По его словам, для этого необходимо ужесточать санкции, вводить эмбарго на российские энергоресурсы, а Украине предоставить жизненно необходимую помощь.

– Мы попросили помощь в оружии, финансах, помощь для украинских переселенцев, для 10 млн людей, которых Россия лишила дома. Демократический мир имеет силу, чтобы помочь. Смелость украинцев заслуживает уважения. Убедите своих политиков! Будьте с Украиной! Будьте со свободой и смелостью! — сказал Зеленский.

В рамках акции #StandUpForUkraine собрано уже € 9,1 млрд для украинцев, спасающихся от российских бомб внутри и за пределами Украины, еще €1 млрд выделил ЕБРР.

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Фото: Офис президента

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