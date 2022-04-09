За 45 дней противостояния российской агрессии смелость украинцев объединила весь демократический мир, но Украине нужна помощь, чтобы остановить РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам глобальной акции #StandUpForUkraine, которая проходит в Польше.

– Я хочу, чтобы смелость украинцев была доступна всем на земле. Как мы защищаемся от самой большой тирании в мире, так и все люди на земле должны быть более смелыми, чтобы противостоять этой тирании, вынудить Россию искать мир, заставить российских военных и их командиров понести ответственность за все совершенные преступления против украинцев, — сказал он в видеообращении.

По его словам, для этого необходимо ужесточать санкции, вводить эмбарго на российские энергоресурсы, а Украине предоставить жизненно необходимую помощь.

– Мы попросили помощь в оружии, финансах, помощь для украинских переселенцев, для 10 млн людей, которых Россия лишила дома. Демократический мир имеет силу, чтобы помочь. Смелость украинцев заслуживает уважения. Убедите своих политиков! Будьте с Украиной! Будьте со свободой и смелостью! — сказал Зеленский.

В рамках акции #StandUpForUkraine собрано уже € 9,1 млрд для украинцев, спасающихся от российских бомб внутри и за пределами Украины, еще €1 млрд выделил ЕБРР.