Около четверти российских сил, использовавшихся в ходе вторжения в Украину, являются “фактически небоеспособными”.

Об этом в комментарии CNN заявил европейский чиновник после свидетельств тяжелых потерь армии РФ, ее плохого материально-технического обеспечения и содержания.

Перед полномасштабным вторжением Россия разместила вокруг Украины около 120 батальонных тактических групп (БТГ), а уже через шесть недель после начала войны примерно 29 из них вышли из строя, сказал чиновник.

Российские войска пытаются объединить некоторые из оставшихся частей БТГ в целостные боевые единицы, используя остатки двух или трех БТГ, чтобы попытаться создать одну, добавил чиновник.

Упомянутые комментарии появились через день после того, как 7 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков кратко признал, что Россия понесла “значительные” потери своих войск в Украине, назвав это “огромной трагедией” для страны в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос, можно ли рассматривать вывод российских войск из Киева и его области как “унижение” для Кремля, Дмтрий Песков сказал, что использование этих слов было бы “неправильным пониманием ситуации”.

— У нас значительные потери войск, и это огромная трагедия для нас, — признал Дмитрий Песков

После заявления о потерях пресс-секретарь Кремля добавил, что причиной вывода российских войск из Киевской и Черниговской областей был “акт доброй воли в ходе переговоров между украинской и российской делегациями”.

Дмитрий Песков считает, что Россия сделала это, чтобы “снять напряжение с этих регионов, чтобы показать, что Россия действительно готова создать комфортные условия для продолжения переговоров”.

Россия официально отрицает данные Украины по поводу потерь боевой техники и личного состава. При этом данные самого Минобороны РФ являются крайне низкими, что расходится не только с данными украинской стороны, но и с большинством независимых военных экспертом.

В марте прогосударственное российское издание “Комсомольская правда” сообщило, что число погибших составило 9 861 человек, что в несколько раз превышает официальные данные Кремля. Эта цифра была приписана министерству, однако впоследствии публикация была удалена.

В прошлом месяце официальные лица США и НАТО оценили, что российские потери составляют от 3 000 до 10 000 человек. Украинские чиновники утверждают, что число жертв еще выше.

По официальным данным Украины, по состоянию на 9 апреля враг потерял уже более 19 тыс. личного состава.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Россия пытается доукомплектовать свои силы вторжение новыми 60 тысячами военнослужащих, чтобы усилить свою атаку на Востоке Украины.

Фото: Генштаб ВСУ