Россияне, временно захватившие Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабного вторжения в Украину, угрожали и применяли силу к работникам атомной электростанции.

Об этом в интервью журналистам рассказал начальник отдела радиационной безопасности ЧАЭС Александр Лобада.

Вспоминая хронологию событий, он рассказал, что российские военные “разрешили” инженерам и техперсоналу продолжить свою работу на АЭС.

Ситуация изменилась после того, как на Чернобыльскую атомную электростанцию ​​приехали представители Росатома.

– Они хотели знать, как управляется объект. Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и ​​операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда с применением силы, – рассказал Александр Лобада.

Также он подтвердил, что персоналу ЧАЭС приходилось похищать топливо у оккупантов, чтобы предотвратить катастрофу. Исчезновение электроэнергии на станции означало бы реальное повышение рисков выброса радиоактивных веществ.

– Масштабы этого вы можете себе представить. Я не опасался за свою жизнь. Я боялся того, что произойдет, если я не буду следить за заводом. Я боялся, что произойдет трагедия для человечества, – добавил Александр Лобада.

Сотрудники Чернобыльской атомной электростанции защитили безопасность объекта. В то же время, где находятся 169 украинских военнослужащих, которых оккупанты принудительно заставили покинуть ЧАЭС, неизвестно.

Источник : ВВС

