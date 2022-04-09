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Факты / Украина

€37 млрд за энергоносители РФ: Подоляк упрекнул Европу в софинансировании войны

Валентина Летяк редактор ленты
Михайло Подоляк

Страны ЕС в течение первых 40 дней полномасштабной войны в Украине перечислили России за энергоносители €37 млрд, чем способствовали продолжению агрессии, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– €37 млрд для РФ за энергоносители в течение первых 40 дней смертоносной войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны, – написал он в соцсети.

По его словам, страна-агрессор ежедневно получает прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов, сбрасываемых на украинские города.

Подоляк отметил также, что до сих пор нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, тотального ареста имущества партии Путина, прямого и косвенного эмбарго на энергоносители.

Он считает, что такая позиция Европы наряду с недоработанными санкциями стимулирует РФ к расширению военных действий, массовому уничтожению украинцев, поэтому у него возникает только один вопрос – зачем она продолжает финансировать россиян.

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Фото: Офис президента

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