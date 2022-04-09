Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 9 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

03:52 — 92/91 Одесса-Главная — Лозовая

04:45 — 38/37 Киев-Пасс — Запорожье-1

05:57 — 85/86 Львов — Запорожье-1

05:57 — 87/88 Ковель — Запорожье-1

06:23 — 796/795 Днепр — Харьков-Пасс

09:27 — 3/4 Львов — Запорожье-1

10:30 — 901/902 Днепр — Хелм

14:26 — 41/42 Днепр — Трускавец

16:39 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск

17: 00 — 797 Днепр-Львов

19:10 — 54/50 Днепр — Одесса-Главная

23:11 — 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пас

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.