Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 9 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева

02: 00 — 111/112 Харьков-Пас — Львов

02: 30 — 21/22 Трускавец — Харьков-Пас

03: 42 — 2/1 Харьков-Пас — Ивано-Франковск

05:05 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

05:40 — 142/141 Львов — Лозовая

08:00 — 722 Киев-Пасс — Харьков-Пасс

08:30 — 715/716 Киев-Пас — Пшемысль

11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая

12:17 — 885 Киев-Пасс — Ровно

13:09 — 142/141 Лозовая — Львов

14: 07 — 749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск

14:07 — 749/750 Киев-Пас — Вена

14:25 — 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский

15:02 — 55/56 Киев-Пас — Рахов

15:17 — 867 Киев-Пас — Гречаны

17:09 — 13/14 Киев-Пас — Солотвино

17:42 — 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий

17: 42-792/791 Киев-Пас — Кременчуг

18:30 — 81/82 Киев-Пасс — Ужгород

19: 06-44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск

19:13 — 67/68 Киев-Пас — Варшава

19:13 — 909/910 Киев-Пас — Хелм

19:48 — 95/96 Киев-Пас — Рахов

20:05 — 29/30 Киев-Пасс — Ужгород

20:12 — 49/50 Киев-Пас — Трускавец

20:21 — 57/59 Киев-Пас — Ворохта

20:21 — 60/58 Киев-Пас — Чоп

21:07 — 38/37 Киев-Пасс — Запорожье-1

21:15 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная

21:22 — 97/98 Киев-Пас — Ковель

21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

21: 54 — 264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас

22:22 — 7/8 Киев-Пас — Черновцы

22:27 — 46/45 Лозовая — Ужгород

22: 37 — 91/92киев-Пас — Львов

22:49 — 138/137 Хмельницкий — Лозовая

23: 46 — 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий

23:59 — 139/140 Киев-Пас — Каменец-Подольский

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця