Глава правительства из ЕС хотел от Зеленского доказательств, что резня в Буче не была инсценировкой

Ведущий политик одной из стран ЕС хотел от президента Украины Владимира Зеленского доказательств того, что военные преступления российских военных против мирных людей в Буче – не инсценировка.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild, отвечая на вопрос, что худшее он слышал в течение последних дней.

– Покажите нам доказательства, что это не было инсценировано, – именно такие слова услышал Зеленский.

Президент Украины не назвал имя этого политика. Однако, на уточняющий вопрос журналиста, является ли этот человек главой правительства одной из европейских стран, Владимир Зеленский четко сказал, что да.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов мир шокировали фото происходящего в украинских городах и селах.

Так, настоящую резню российские захватчики устроили в Буче. Прямо на улицах города можно было увидеть мертвые тела убитого мирного населения. У некоторых были связаны руки и прострелены головы.

В братских могилах в Буче похоронили сотни мирных людей, безжалостно убитых российскими оккупантами. Президент Владимир Зеленский уже назвал это геноцидом украинцев.

Источник: Bild