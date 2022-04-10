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Факты / Украина

Кабмин юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с РФ

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Юлія Свириденко

Кабинет министров юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с Российской Федерацией.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

– Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, которое произошло с 24 февраля, – сказала Свириденко в эфире национального телемарафона.

По ее словам, такое решение будет ежегодно блокировать валютные поступления России как минимум на $6 млрд.

– Эти средства не получит бюджет врага и не сможет направить их на финансирование войны. Мы закрепили это сегодня юридически своим решением Кабинета Министров, – добавила она.

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Фото: Офис президента

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