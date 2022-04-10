Кабинет министров юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с Российской Федерацией.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

– Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, которое произошло с 24 февраля, – сказала Свириденко в эфире национального телемарафона.

По ее словам, такое решение будет ежегодно блокировать валютные поступления России как минимум на $6 млрд.