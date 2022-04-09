В результате российского ракетного удара по Краматорску количество погибших возросло до 52 человек, среди которых — 5 детей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

— Сегодня весь мир сочувствует Краматорску, где российские фашисты на железнодорожном вокзале убили не менее 52 человек, среди которых 5 детей, — написал он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о 50 погибших, которые пытались эвакуироваться из Краматорска.

По его же данным пострадали десятки, множество находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, Павел Кириленко сообщил, что оккупант убил целую семью в Авдеевке.

— Четыре человека — для врага это просто очередной выполненный приказ, несколько уничтоженных мишеней. Для нас — потеря и трагедия. И мы не остановимся, пока каждый убийца не будет наказан, — написал он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как СМИ РФ подтвердили вину России в ударе по Краматорску, когда пытались обвинить в этом Украину.

Напомним, утром 8 апреля захватчики ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска, откуда организованно курсируют эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Донецкая областная прокуратура