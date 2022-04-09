Кривой Рог – пример того, как формировать оборону города – Тимошенко

Кривой Рог Днепропетровской области стал примером того, как формировать оборону от российских оккупантов, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который вместе с главой фракции Слуга народа Давидом Арахамией находится сегодня в городе.

– По поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака посетили Кривой Рог. С первых дней войны местная и областная военные администрации максимально укрепили обороноспособность города, — подчеркнул чиновник.

По его словам, в городе также очень высокая подготовка медиков к эвакуации, лечению и транспортировке раненых.

– В Криворожской городской больнице все работает как часы: принимают и гражданских пациентов, поскольку инфаркты и инсульты война не отменяла, и раненых бойцов, – сказал Тимошенко.

Ночью 2 апреля российские военные обстреляли окрестности Кривого Рога запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами из Смерчей.

Ракеты попали в жилые дома частного сектора, а также в периметр одного учебного заведения. Никто не пострадал, потому что жители этих домов выполнили распоряжение военной администрации об эвакуации.

Фото: Кирило Тимошенко