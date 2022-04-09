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Факты / Украина

Макаровский район Киевщины снова с газом

Алексей Савицкий Журналист Факти ICTV, обозреватель по вопросам нефти и газа
Газові служби

Оператор ГТС Украины 9 апреля запустил в работу газораспределительную станцию, обеспечивающую транспортировку газа в Макаровский район Киевской области. До войны эта станция обслуживала около 14 тыс. домохозяйств.

После недели ремонтных работ Оператору удалось починить поврежденную инфраструктуру ГТС на освобожденной от оккупантов Киевщине.

Макаров стал первым населенным пунктом с возобновленным газоснабжением после деоккупации. На очереди – еще четыре газораспределительных станции. Оператор ГТС ожидает согласия местного оператора распределительных сетей.

Населенные пункты Киевской области, длительное время находившиеся в оккупации, остались без газа, воды и электроэнергии. После освобождения от российских террористов спасатели продолжают разминировать населенные пункты, а коммунальщики возобновляют коммуникации, чтобы люди скорее могли вернуться к нормальной жизни.

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