Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

МВД назвало города, которые могут стать следующими направлениями атак оккупантов РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
МВД назвало города, которые могут стать следующими направлениями атак оккупантов РФ

Украинские города Киев и Одесса могут стать следующими направлениями вероятных атак РФ.

Об этом 9 апреля в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

– Если говорить о столице и о киевском направлении, и об группировке российских войск в Беларуси – к сожалению, исключать нельзя, что Киев будет следующим этапом их атак. Точно так же, как нельзя исключать и Одессу, — заметил советник главы МВД.

Вадим Денисенко также добавил, что театр боевых действий россияне постараются сосредоточить на Донбассе. Он напомнил, что именно Донетчина и Луганщина так называемая стратегия и “цель российских войск” в Украине.

Приоритетные направления РФ в Донецкой области – Мариуполь, а также направление Славянск – Краматорск.

Приоритетные направления РФ в Луганской области – Попасная и Рубежное.

Читайте
Россия сломает зубы, но не возьмет Донбасс – Ермак

Фото: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка