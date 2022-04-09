МВД назвало города, которые могут стать следующими направлениями атак оккупантов РФ

Украинские города Киев и Одесса могут стать следующими направлениями вероятных атак РФ.

Об этом 9 апреля в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

– Если говорить о столице и о киевском направлении, и об группировке российских войск в Беларуси – к сожалению, исключать нельзя, что Киев будет следующим этапом их атак. Точно так же, как нельзя исключать и Одессу, — заметил советник главы МВД.

Вадим Денисенко также добавил, что театр боевых действий россияне постараются сосредоточить на Донбассе. Он напомнил, что именно Донетчина и Луганщина так называемая стратегия и “цель российских войск” в Украине.

Приоритетные направления РФ в Донецкой области – Мариуполь, а также направление Славянск – Краматорск.

Приоритетные направления РФ в Луганской области – Попасная и Рубежное.

Фото: Генштаб ВСУ