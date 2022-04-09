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Факты / Украина

Мы можем их сдержать, но нам нужно их прогнать: Резников призвал мир помочь оружием

Наташа Тарчевська редактор ленты
Олексій Резніков

Министр обороны Алексей Резников призвал страны ЕС и НАТО продолжать вооружать Украину современным оружием, чтобы активно противостоять российской агрессии.

Об этом он заявил в разговоре с иностранными журналистами. Алексей Резников перечислил, какое оружие необходимо ВСУ больше всего – это РСЗО (реактивные системы залпового огня), танки, бронированные машины и 155 мм артиллерия.

– Вы уже видели, какие зверства совершаются в мирных местах… Они продолжают это делать. Они будут это делать на Донбассе, на юге Украины.

Очень важно, чтобы ваше правительство и ваши люди поняли – нам необходимо больше оружия, больше СОВРЕМЕННОГО оружия. Не советского образца, а современного, натовского оружия. Ваши страны имеют его. И вы можете это сделать, – заметил он.

Глава Минобороны Украины также процитировал одного из самых известных британских политиков, являвшегося премьер-министром страны во времена Второй мировой войны — Уинстона Черчилля. Одна из его самых известных цитат – Дайте нам инструменты, и мы закончим нашу работу.

– Нам нужно больше оружия дальнего действия. Мы можем их удержать, но нам нужно их прогнать, – пояснил министр.

Кроме этого, Алексей Резников отметил важность противокорабельных ракет, чтобы противостоять РФ в Одессе и на Черном море.

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