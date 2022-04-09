Армия Российской Федерации продолжает готовиться к наступлению на Восток Украины, чтобы установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.

На Полесском направлении отдельные подразделения, выведенные с территории Украины, до сих пор находятся на территории Беларуси.

Однако, по информации, которую имеет генеральный штаб Вооруженных сил Украины, чтобы перегруппировать войска, враг перемещает подразделения из состава 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76 десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ в Белгородскую и Воронежскую области.

На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

На Северском направлении завершается перегруппировка сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 45-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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