РФ атаковала дронами-камикадзе пограничников на Луганщине

Украинские пограничники в Луганской области из стрелкового оружия уничтожили атакующий их позиции российский беспилотник.

Через несколько минут враг запустил еще один дрон-камикадзе, на позициях в то время не было пограничников, поэтому никто не пострадал.

На днях США направили в Украину 100 беспилотных летательных аппаратов.

Маленькие портативные так называемые дроны-камикадзе несут боеголовки и взрываются при ударе.

Самая маленькая модель может поразить цель на расстоянии до 9,6 км, по данным компании, производящей эти беспилотники.

Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что еще осенью научили небольшое количество украинских солдат работать с этими беспилотниками. На обучение необходимо максимум два дня.