Российские войска пытаются продвигаться дальше, ВСУ отбили часть целей – Анна Маляр

Российские захватчики пытаются продвигаться вглубь территории Украины, но ВСУ отразили весомую часть их целей.

Об этом 9 апреля в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что только этой ночью силами ВСУ было отбито семь атак РФ в Донецкой и Луганской областях.

– Продолжается активная оборона. И несмотря на то, что СМИ публикуют информацию о том, в какие цели врагу удалось попасть, гораздо больше случаев отражения таких атак, — отметила Анна Маляр.

По данным Минобороны, россияне продолжают психологически давить на украинское общество путем хаотического обстрела мирных жителей областей, отдаленных от мест, где идет активная фаза боевых действий.

— Россияне пытаются психологически давить на наше общество, пытаются нас дезориентировать, посеять панику, чтобы мы не могли оказывать такое сопротивление. Но мы тоже работаем над тем, чтобы их (россиян – Ред.) психологически ломать. Сейчас нам удалось дезориентировать их военных, их матерей и дружин, — подчеркнула Анна Маляр.

Кроме того, заместитель главы Минобороны Украины прокомментировала ситуацию с тем, что российское военное командование “не спешит” забирать тела погибших военнослужащих РФ, назвав это их характерной чертой.