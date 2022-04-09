Россия сломает зубы, но не возьмет Донбасс – Ермак

РФ не может оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей, поэтому российские захватчики продолжают тактику террора. Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но эта тактика не сработает, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
– Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе. Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность, – сказал он.
Ермак раскритиковал также любые сравнения Мариуполя со Сталинградом, подчеркнув, что все должны понять – агрессия России против Украины уникальна, как и преступления против мирных людей.
– Геноцид также уникален для мира. Не будет никакого “нашего Сталинграда”, а после победы будет Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка…Все показания военных преступлений будут переданы Гааге. Будет память об украинских жертвах, будет наша историческая память, которую мы не дадим размыть такими сравнениями, – подытожил глава ОП.