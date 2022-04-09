Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Россия сломает зубы, но не возьмет Донбасс – Ермак

Валентина Летяк редактор ленты
Андрій Єрмак

РФ не может оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей, поэтому российские захватчики продолжают тактику террора. Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но эта тактика не сработает, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе. Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность, – сказал он.

Ермак раскритиковал также любые сравнения Мариуполя со Сталинградом, подчеркнув, что все должны понять – агрессия России против Украины уникальна, как и преступления против мирных людей.

– Геноцид также уникален для мира. Не будет никакого “нашего Сталинграда”, а после победы будет Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка…Все показания военных преступлений будут переданы Гааге. Будет память об украинских жертвах, будет наша историческая память, которую мы не дадим размыть такими сравнениями, – подытожил глава ОП.

Читайте
РФ не прекращает штурмовать Донбасс: какие города атакуют российские военные

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка