Военнослужащие Вооруженных сил Украины освободили от российских захватчиков село Ольховка, что в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

— Еще одно направление на Харьковщине освобождено от врага — поселок Ольховка! Ситуация на указанном направлении — управляемая и контролируется силами сектора безопасности и обороны Харьковской области, — отметил он.

По словам Мельника, защитники оказали местным жителям гуманитарную помощь в виде пищевых наборов и бытовых средств индивидуальной гигиены.

Во время зачистки села военнослужащие ВСУ обнаружили братскую могилу российских захватчиков. На фото, опубликованном Управлением стратегических коммуникаций ВСУ, зафиксирована яма. В ней лежат 10 трупов российских военных, которых не засыпали землей.

— Миф о том, что русские своих не бросают, окончательно разрушен, — добавили в Страткоме.

Источник: Сергей Мельник, СтратКом