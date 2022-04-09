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Факты / Украина

В Харькове российская ракета разрушила пятиэтажку, жертв ищут под завалами

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Харькове российская ракета разрушила пятиэтажку, жертв ищут под завалами

9 апреля российские регулярные войска с воздуха обстреляли Харьков, ракета попала в пятиэтажку. Жертв и раненых ищут под завалами.

В Харькове российская ракета разрушила пятиэтажку, жертв ищут под завалами / 6 фотографий

По предварительным данным, ракетному обстрелу подвергся жилой массив в Шевченковском районе города. Пятиэтажка потерпела больших разрушений.

— К месту происшествия было направлено 4 отделения службы спасения на автоцистернах и автолестницах в составе 20 спасателей, — говорится в сообщении ГСЧС.

По состоянию на вечер субботы, 9 апреля, известно о том, что спасатели уже эвакуировали восемь человек, еще семь были спасены.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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