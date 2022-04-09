Войска РФ пытаются обойти Изюм, чтобы усилить военное присутствие на Донбассе — Синегубов

В Харьковской области сложным остается Изюмское направление. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, российские захватчики пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие.

Но Синегубов уверяет, что благодаря вооруженным силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно несет большие потери техники и живой силы.

Также глава Харьковской ОВА добавил, что за сутки оккупанты нанесли около 50 ударов из артиллерии, минометов, танков и реактивных систем залпового огня. Пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ.

За прошедшие сутки захватчики интенсивно обстреливали Дергачи. Повреждены здания больницы, амбулатории, жилых домов. Пострадавших нет.

Также продолжается эвакуация мирного населения из Барвенково и Лозовой, поскольку возможно смещение театра боевых действий именно на эти населенные пункты. Из Лозовой уже выехали 15 тыс. человек, остается около 50 тыс. Из Барвенково выехали около 3 тыс., остается – 1,5 тыс. человек.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также сообщил, что российские военные перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться в Харьков.