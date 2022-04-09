На полномасштабное военное вторжение РФ в Украину Запад отреагировал рядом санкционных пакетов. Однако до сих пор ни в один из них не вошло полное эмбарго на российские энергоносители, за счет продажи которых Кремль может продолжать финансирование войны в нашем государстве и убийств украинцев.

Появлялись сообщения, что с начала апреля этого года страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) не импортируют газ из РФ. Официальный Брюссель пока решился на угольное эмбарго, то есть на запрет поставок угля из РФ, однако только с августа 2022 года. Такая норма вошла в последний пакет антироссийских санкций, утвержденный Евросоюзом.

Между тем, Конгресс США поддержал запрет на импорт нефти и газа из России.

Официальный Киев постоянно призывает своих международных партнеров ввести полное эмбарго на все российские энергоносители – уголь, газ и нефть.

Факты ICTV пообщались с гендиректором Оператора ГТС Украины Сергеем Макогоном и с президентом Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаилом Гончаром и расспросили о причинах затягивания с эмбарго, альтернативных источниках поставок нефти и газа, а также о рублевом шантаже Кремля.

Отказ от российских энергоносителей: медленный прогресс

Как объяснил президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар, нынешние усилия цивилизованного мира по сокращению или полному отказу от использования российских энергоносителей являются прогрессом, однако медленным.

– С одной стороны, это значительный прогресс, если мы сравниваем ситуацию с 2014 годом, когда речь также заходила о возможности введения ограничений на торговлю энергоресурсами с РФ, но дальше этого ничего не пошло. На этом фоне, безусловно, это прогресс. Но это медленный прогресс. Следует исходить из того, что этот процесс должен быть максимально ускорен. И в данном случае мы выступаем совместно с нашими американскими, британскими, канадскими партнерами, которые подталкивают европейцев. Потому что основной рынок сбыта российских энергоносителей – это европейский рынок, и оттуда они (Россия, — Ред.) получают финансовые вливания в двигатель своей агрессии против Украины и Европы, — подчеркнул Гончар.

Эксперт объяснил, что промедление Европы с введением эмбарго на российские энергоносители имеет как политические, так и экономические причины. Одной из основных причин Гончар называет “чрезмерную шредеризацию” европейского политикума, то есть заинтересованность некоторых политиков в потеплении отношений с Москвой. Явление получило название благодаря Герхарду Шредеру – экс-канцлеру Германии, впоследствии вошедшему в правление российского газового монополиста Газпром.

В качестве примера такой “шредеризации” политических элит Михаил Гончар назвал Венгрию, премьер которой Виктор Орбан выступает категорически против общеевропейской линии на отказ от российских энергоресурсов.

– Прогресс в вопросе внедрения тотального энергетического эмбарго против России можно ускорить тогда, когда будет преодолено это сопротивление “шредеризированного” европейского политикума. Конечно, сейчас они не проявляют себя столь активно. Но тихо и незаметно процесс саботажа введения тотального эмбарго продолжается, – рассказал эксперт.

Михаил Гончар уточнил: то, что Европейский Союз четко очертил намерения отказаться от российских энергоресурсов, является результатом трансатлантического взаимодействия между США и Европой.

Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, в свою очередь, проинформировал, что Евросоюз уже в этом году планирует снизить импорт российского газа почти на 50%.

– Россия получает от продажи энергоносителей почти половину своего дохода… Все страны поняли, что для того, чтобы остановить Путина, нужно уменьшить этот поток средств, который Россия получает за энергоресурсы. США уже полностью отказались от нефти и газа из РФ. Великобритания планирует отказаться до конца этого года, Польша тоже до конца этого года. Евросоюз заявил, что они не могут так быстро отказаться, но начинают активно над этим работать, и уже в этом году планируют уменьшить импорт газа почти на 50%, — рассказал Макогон.

По его словам, Киев предлагает Евросоюзу начать сокращение газового импорта с российского газопровода Северный поток-1, который пролегает из РФ в Германию.

– В первую очередь, уменьшить поставки по этому газопроводу, чтобы транзит шел через территорию Украины, — отметил Макогон.

Транзит как энергетическая ПВО и поставки газа украинцам

Как объяснил Сергей Макогон, транзит российского голубого топлива через украинскую газотранспортную систему является своеобразным нашим энергетическим ПВО.

– Поскольку у нас нет отдельных труб для транзита и для внутренней транспортировки газа, сейчас транзит для нас выступает как так называемая энергетическая противовоздушная оборона. Потому что мы видим, что россияне не разрушают нашу газотранспортную систему, поскольку для них очень важен транзит. В то же время мы можем поставлять газ нашему населению, — проинформировал он.

Российские энергоносители: альтернативные источники замещения

По оценкам Сергея Макогона, существенное сокращение поставок газа из РФ возможно за 3 – 5 лет.

Гендиректор Оператора ГТС Украины объяснил, что доля российского газа в поставках в Европу составляет 40%. И заменить этот объем мгновенно невозможно.

Так, есть несколько стран, которые очень зависят от поставок энергоносителей из РФ.

– Россияне очень долго работали над тем, чтобы посадить на эту газовую и нефтяную иглу европейские страны. И это не только Венгрия, но и Словакия, Польша, та же Германия, – заявил Макогон.

К тому же, под газовые поставки из РФ была создана соответствующая инфраструктура и система газопроводов: Северный поток, Турецкий поток, ГТС Украины, Польши и т.д.

Как отметил Сергей Макогон, в целом отказ от российского газа реален, но нужно найти альтернативные источники поставок.

– Да, отказаться возможно, но для этого нужно искать альтернативные источники снабжения. И мы видим, что Германия уже начала переговоры с Катаром, планирует строить два новых СПГ-терминала, чтобы завозить этот СПГ-газ из Катара или из США. Италия тоже заявила, что планирует построить дополнительные два СПГ-терминала, чтобы отказаться от российского газа. Отказаться возможно, потому что многие страны планируют увеличить объемы добычи газа, но нужно время. Необходимо строить инфраструктуру. Я считаю, что за 3 – 5 лет существенно снизить поставки газа из РФ возможно, — подчеркнул Макогон.

Михаил Гончар также считает вполне реальным отказ от российского газа. Он напомнил, что когда осенью 2021 года возник искусственно спровоцированный РФ энергетический кризис в Европе, появилась идея о поставках американского сжиженного газа на европейский рынок. Многие тогда восприняли эту идею скептически. Несмотря на это, американский газ все в большем объеме уже поступает в Европу.

Нефтяное эмбарго и альтернативные источники

Президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар, комментируя возможность введения эмбарго на нефть из РФ, объяснил, что этот процесс не может быть мгновенным.

По словам эксперта, есть три ключевых мировых игрока глобального нефтяного рынка – Саудовская Аравия, Соединенные Штаты и Россия.

– Когда двое из них объединяются – третьему не поздоровится. Американо-саудовский альянс здесь как раз то, что нужно. Но опять же у Саудовской Аравии есть свои вопросы к Соединенным Штатам. Конечно, процесс не может быть сиюминутным: кто-то кран перекроет, а другой откроет, и другая нефть пойдет на мировой рынок. Так быть не может. Это процесс, который продлится месяцами и даже больше, — подчеркнул Гончар.

Эксперт также рассказал, что в США сейчас происходит дискуссия, чему отдать предпочтение: наращиванию нефтедобычи в контексте противодействия РФ и замещению поставок российской нефти или приоритету климатической политики. Михаил Гончар уточнил, что Министерство энергетики США поддерживает именно форсированное наращивание нефтедобычи в США, чтобы оказать помощь Европе и стабилизировать нефтяной рынок в случае сокращения российских поставок.

По словам Гончара, Саудовская Аравия, со своей стороны, имеет избыточные мощности и может предоставить дополнительные объемы нефти на мировой рынок.

Сейчас в Европе Польша уже сумела замещать российскую нефть саудовской. По мнению эксперта, так же могут делать и немцы.

Кроме того, Михаил Гончар рассказал, что у стран Евросоюза есть стратегические нефтяные резервы, которые позволяют им в экстраординарных случаях иметь на 90 дней запас нефти и нефтепродуктов. В случае необходимости Европа могла бы заменить ими сокращенные объемы импорта с территории страны-агрессора.

Энергетические акции мести РФ

Интересно то, что на фоне угрозы полного энергетического эмбарго Россия прибегает к своеобразным “акциям мести”.

– При обстоятельствах, когда около трети российской нефти не находит своих покупателей, Россия пытается совершить соответствующие акции мести. И уменьшить возможности поступления на европейский рынок нероссийской нефти, – отметил Михаил Гончар.

Эксперт обратил внимание на аварию, которая “внезапно” произошла в марте этого года на нефтеперевалочном комплексе вблизи Новороссийска, на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Через этот терминал происходит нефтяной экспорт Казахстана на мировой рынок.

– Из-за этой аварии где-то более 80%, а то и 90% нефтяного экспорта из Казахстана оказались заблокированными. Безусловно, это негативно влияет на рынок, повышая цены. И Россия постарается, я думаю, помешать и нефтяному экспорту Азербайджана на Средиземноморский рынок, потому что это тоже конкурент российской нефти. Правда, здесь у РФ нет особых возможностей, поскольку у Азербайджана независимый от РФ транспортный маршрут, — подчеркнул Гончар.

Он добавил, что Москва сейчас пытается дестабилизировать глобальный нефтяной рынок.

Рублевый шантаж Кремля и его последствия

И Сергей Макогон, и Михаил Гончар дали оценку недавнему ультиматуму Кремля об оплате газа из РФ в рублях. Это требование уже отвергли как страны Евросоюза, так и Большая семерка (G7).

По словам Михаила Гончара, расчет Москвы в этой ситуации заключался в том, что из-за высокого уровня зависимости Европы от российского газа она вынуждена будет покупать голубое топливо за любую валюту.

– Идея сама по себе абсурдна… Собственно, что такое российский рубль? Он не является свободно конвертируемой валютой, и использовать его в то время, как в контракте четко записан доллар или евро, никто не будет. Я думаю, это была попытка показать европейцам, что Россия может ставить условия… Следующий шаг, к которому может прибегнуть РФ, мотивируя несогласием европейцев на оплату в рублях, – это прекращение поставок газа. С коммерческой точки зрения это выстрел себе в ногу, — подчеркнул Гончар.

Сергей Макогон также уверен, что европейцы не согласятся на оплату российского газа в рублях. Ультиматум Кремля он назвал очередным шантажом.

– Это очередной шантаж России… Есть действующие контракты, в которых не предусмотрены рубли. Поэтому если они откажутся, или будут в одностороннем порядке менять эти контракты, значит, Россия в очередной раз покажет, что она не является надежным поставщиком газа, не является страной, выполняющей свои договорные обязательства, — заявил Макогон.